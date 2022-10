Fa il pienone in salone Estense il corso di guida sicura

Hanno riempito il Salone Estense a Varese gli studenti del ISIS Newton oggi, per il corso teorico di guida sicura.

Il corso, a cura del network ACI-Ready2Go ha visto tra i temi principali la distrazione, la percezione del pericolo, l’uso dei presidi per la sicurezza in auto e moto e una presentazione dei risultati filmati di cattivo uso degli stessi. Al nutrito e interessato gruppo di giovani sono state illustrate inoltre le norme da seguire quando si viaggia in strada con qualsiasi mezzo.

TRA I PROSSIMI CORSI ANCHE QUELLO DI GUIDA SICURA IN MONOPATTINO

L’incontro è avvenuto nell’ambito del “Villaggio della sicurezza“, un percorso – promosso da Aime e in collaborazione con Protezione Civile, Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Croce Rossa italiana, AREU 118, ATS Insubria, ASST Valle Olona, Ufficio Territoriale Scolastico, CONI, l’Ordine degli Architetti e anche Ac Varese – diviso in sei aree specifiche dedicate alla sicurezza negli ambiti principali della vita di tutti i giorni, che prevede simulazioni, giochi e laboratori per grandi e piccoli, e che è allestito ai giardini Estensi fino a domenica 16 e che vede anche diversi approfondimenti di attualità, come il corso di guida sicura per monopattini elettrici nel parcheggio di via Copelli, organizzato per venerdì 14 sempre da AC Varese.

E proprio ai giardini la sicurezza stradale è raccontata “dal vivo” con l’aiuto di percorsi e automobiline: un successo tra i più piccoli fin dal primo giorno di apertura, martedì 11.

«Siamo molto soddisfatti della risposta data dagli istituti scolastici del territorio – ha commentato il presidente di AC Varese, Giuseppe Redaelli – per una proposta che rientra nel tema dell’educazione stradale #prevedereperprevenire, in corso di lancio sui social. L’invito è di approfondire e consultare il nostro sito, su di un argomento che è di grande attualità».

ANCHE IL PRESIDENTE DELLA REGIONE IN VISITA AL VILLAGGIO DELLA SICUREZZA

Tra i visitatori al villaggio della sicurezza, nel pomeriggio di giovedì, c’è stato anche il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, che ha fatto visita agli stand allestiti ai giardini Estensi. Ad accoglierlo, alcuni membri del consiglio di Aime con il direttore Gianni Lucchina, e lo staff di AC Varese