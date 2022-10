Rapina nella villa di Theo Hernandez a Cassano Magnago, il bottino è di un milione di euro

Sarebbe di quasi un milione di euro il bottino della rapina subita dalla compagna del giocatore del Milan Theo Hernandez nella loro villa di Cassano Magnago nella serata di martedì. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto nella casa del campione milanista dove erano presenti, al momento dei fatti, Zoe Cristofoli e il piccolo Theo Junior, nato solo sei mesi fa (nella foto la zona in cui si trova l’abitazione).

La giovane mamma, inoltre, sarebbe anche stata aggredita fisicamente, percossa per costringerla ad aprire la cassaforte dalla quale sono spariti soldi, gioielli e orologi di lusso. Il sostituto procuratore bustocco Ciro Caramore è al lavoro insieme ai Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio per risalire al commando di almeno quattro soggetti che ha agito conoscendo bene le abitudini della famiglia Hernandez: non è un caso, infatti, che la banda sia entrata in azione proprio in assenza del giocatore rossonero.

Avevano tutti il volto coperto, guanti per non lasciare tracce biologiche, un accento straniero probabilmente “slavo” è quanto hanno raccolto gli inquirenti dalla compagna di Theo Hernandez, probabilmente un gruppo di professionisti del settore che ha agito sulla base di un piano dettagliato.