Sacro Monte, auto in una scarpata: recuperata dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Varese hanno provveduto a recuperare un’autovettura che è finita, in seguito a una manovra errata, in una scarpata nei pressi del cimitero del Sacro Monte, appoggiandosi a un albero che ha scongiurato una caduta ancora peggiore.

Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio – lunedì 31 ottobre – poco prima delle 16 e per fortuna non ha avuto conseguenze fisiche per le persone. L’auto, una Toyota, era condotta da un anziano che è uscito illeso dall’abitacolo chiamando i soccorsi.

Sul posto è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco con una autogru e con un mezzo con allestimento da fuoristrada dotato di verricelli: il recupero infatti non sarebbe stato possibile con un normale carro attrezzi. L’intervento ha quindi consentito di rimettere la vettura in carreggiata, anche se ora si dovrà procedere alla conta dei danni all’automobile.