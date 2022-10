A Saronno consegnate le benemerenze civiche della “Ciocchina”

Andrea Leanza, Giuseppe Rosafio, suor Fausta e suor Annunciata, Luciano Cairati e Paolo Strano. Sono loro i cittadini benemeriti premiati a Saronno sabato 22 ottobre con la Civica Benemerenza della “Ciocchina”.

I nomi sono stati scelti dalla Giunta comunale tra una rosa di 14 candidati, proposti per l’anno 2022 e per l’anno 2021: lo scorso anno l’amministrazione comunale aveva infatti scelto, per via dell’evolversi della situazione pandemica, di non dar luogo alla cerimonia di consegna delle civiche benemerenze. A ricevere il premio saranno quindi Andrea Leanza, truccatore di Saronno che lo scorso anno ha ricevuto insieme a due colleghi, il David di Donatello per il trucco prostetico del film “Hammamet”.

Nelle motivazioni espresse dalle Giunta comunale si parla di “un forte senso di attaccamento alla sua città, che manifesta con la disponibilità alla collaborazione e un grande propensione ad aiutare i giovani che si avvicinano alla sua professione, facendo della condivisione del sapere e delle esperienze la cifra dei suoi rapporti con coloro che lavorano con lui”.

Giuseppe Rosafio, dipendente del Comune di Saronno sarà premiato in quanto “vincitore della Blind Baseball International Cup” – si legge nella nota del Comune che parla dei lusinghieri risultati raggiunti dall’atleta nel campo dell’atletica leggera -. “Con questa luminosa carriera ha dato lustro alla città di Saronno dimostrando che il suo impegno nello sport va oltre il gesto agonistico, supera le barriere delle difficoltà e diventa valore educativo aggiunto, possibilità di crescita e riflessione per la società saronnese”.

Un unico premio poi per Maddalena Ferrari e Annunciata Fumagalli, conosciute in città come suor Fausta e suor Annunciata, “due donne, che anni orsono si unirono alla nostra comunità abitando presso la Parrocchia San Giuseppe, visitano, parlano e soprattutto ascoltano le necessità, talvolta pressanti, delle famiglie presenti, molte giunte da lontano, impegnandosi nella integrazione sociale, soprattutto di minori provenienti da differenti culture” spiega il Comune.

Infine il premio alla memoria di due politici, che sarà consegnato alle loro famiglie: Luciano Cairati, ex assessore ai Servizi alla persona del Comune di Saronno, che “trasferitosi a Saronno decenni fa, si è dedicato con vera passione alla nuova comunità, partecipando da subito alla vita associativa e politica cittadina, con il suo contributo di pacatezza e correttezza”. Infine Paolo Strano, ex assessore al Commercio del Comune di Saronno, “noto a tutti per l’impegno civile, sociale e politico manifestato per la città e l’associazionismo in generale”.

Foto di Francesco Miseo