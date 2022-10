Serata di gloria per i Mastini Varese: travolto 5-2 il Caldaro capolista

Serviva una partita perfetta – scrivevamo in sede di presentazione – per sconfiggere una avversaria ancora imbattuta e, a tratti, apparentemente imbattibile. E serata perfetta è stata quella dei Mastini Varese che nel settimo turno della IHL hanno travolto 5-2 la capolista Caldaro, il modo più bello per la prima vittoria nella rinnovata Acinque Ice Arena.

Terzo successo consecutivo per i gialloneri del tecnico franco-canadese Claude Deveze, la più bella e pesante dopo quelle, ugualmente piacevoli, di Torre Pellice e Como. Ma fermare in questa maniera il Caldaro regala sensazioni notevoli e fa capire che il progetto creato in estate dal presidente Bino e dal ds Malfatti con la complicità di coach Deveze ha davvero fondamenta molto solide.

Il tutto incorniciato da un pubblico nuovamente molto numeroso: circa 600 i paganti di via Albani, in una giornata in cui ha giocato anche il Varese (calcio) e per di più all’inizio di un lungo ponte. I Mastini – già in testa nella classifica delle presenze allo stadio tra le società di IHL – hanno vinto anche questa sfida e risultati simili fanno anche da moltiplicatore del tifo.

LA PARTITA

Pronti-via e il Varese è già davanti, facendo subito capire che per i Lucci di Caldaro la serata è di quelle complicate. Neppure il tempo di controllare le formazioni (Perla e Andergasser i portieri, assente uno dei due Virtala, Teemu, ma anche Raimondi e Pietro Borghi per il Varese) e la prima linea dei Mastini confeziona l’1-0 concretizzato da Marcello Borghi su assistenza di Vanetti e Franchini. Quest’ultimo sarà uno dei grandi protagonisti della serata, l’unico a mettere a referto una doppietta e un totale di tre punti. Altro dei migliori in campo è Alex Andergassen, il portiere altoatesino, che regge l’urto giallonero per il resto del primo tempo eccezion fatta per la rete con cui Drolet sigla il 2-0 in superiorità numerica. Alla prima sirena il conto dei tiri la dice lunga: 20 a 8 per i lombardi, padroni della pista e del gioco.

E anche la prima metà del secondo periodo è simile: per vedere una conclusione del Caldaro devono passare ben 9′, ma nel frattempo il Varese si è portato sul 3-0 con il gol di Piroso che festeggia al meglio il rientro dopo la giornata di squalifica. Il tris scuote gli ospiti con Perla chiamato ai primi interventi di rilievo della sua serata, mentre Andergassen continua a dire “no” ai Mastini. A 3′ dalla sirena un disco perso in attacco dal Varese permette ai Lucci di dare vita a un “raid” concluso dalla rete di Marko Virtala. Ma nel poco tempo residuo c’è spazio per un palo di Franchini e per il poker in superiorità di Tilaro, altro giocatore in gran forma.

Nell’ultimo drittel il Varese è chiamato ad amministrare il vantaggio ma al 14′ (in precedenza ancora attento Perla a guardia della gabbia lombarda) ecco la quinta rete. Michael Mazzacane è caparbio a lavorare un disco in balaustra e da lì a servire Franchini che quando vede la porta non si fa pregare. Nel finale unica mezza sbavatura di Perla che non trattiene un tiro di Simon Vinatzer, con il disco che si infila a rilento in porta. Resta comunque una prova da quasi il 94% di parate per il goalie giallonero.

Con i tre punti guadagnati questa sera, Vanetti e compagni salgono ora a quota 12 in classifica ed entrano nella metà alta del campionato, un obiettivo pensato a inizio stagione. Martedì con il giorno di festa c’è anche il secondo turno infrasettimanale: Mastini ad Appiano, pista ostica, mentre sabato 5 novembre si torna in via Albani contro il Pergine.