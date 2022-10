Silvia Fagioli, una saronnese sul gradino più alto di tiro con l’arco a cavallo

La squadra di tiro con l’arco a cavallo della Francesina si è presentato in forze all’ultimo appuntamento della stagione agonistica. Dopo le trasferte in Francia per una gara internazionale e per i campionati europei, la squadra saronnese non poteva mancare all’appuntamento nazionale presso il prestigioso Centro Equestre Federale, ai Pratoni del Vivaro (RM).

Gli atleti saronnesi della Francesina, sotto la guida di Frédérik Durand, hanno conquistato i due gradini più alti del podio della gara al galoppo.

Silvia Fagioli, in sella a Pilar, si è laureata Campionessa Italiana Junior 2022 di tiro con l’arco a cavallo davanti al suo compagno di squadra Giacomo Grego, su Asso; per entrambi i risultati delle prove sono valsi anche i primi due posti della classifica assoluta. Beatrice Legnani ha conquistato il secondo posto della categoria Senior.

Presenti nella categoria inferiore, al trotto, Sara Insinnamo e Matilde Legnani che si sono aggiudicate rispettivamente il primo e secondo posto nella categoria junior, davanti alla loro compagna di squadra Isabella Bianchi. Ottima prestazione dell’undicenne Edoardo Scialpi che ha conquistato il quarto posto nella categoria Children.

«Un ringraziamento speciale ai cavalli che hanno accompagnato i nostri atleti: Pilar, Asso, Lauretta e Lancillotto. La categoria al galoppo prevedeva due prove», commentano dalla società.

La Tower 90 che consiste in una corsa al galoppo, su pista lunga 90 metri da percorrere in meno di 18 secondi, con i cavalieri impegnati a scoccare più frecce possibili verso un trittico di bersagli posizionati su una torre.

La Raid 233 che consiste in una corsa al galoppo, su una pista lunga 90 metri da percorrere in meno di 14 secondi, con i cavalieri impegnati a scoccare con la massima precisione una freccia su ciascuno dei 2 o 3 bersagli, posizionati con differenti angolazioni. I migliori atleti hanno percorso il tracciato in poco più di 9 secondi.

Gli allenamenti proseguiranno per tutto l’inverno; a primavera i prossimi appuntamenti agonistici.