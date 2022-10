Sul mio magico sidecar verso il Sacro Monte per omaggiare “il grande Hagrid”

Riceviamo e pubblichiamo

Buonasera, mi presento mi chiamo Gerardo Giove e sono un uomo di 56 anni che vive in provincia di Varese, tecnico Enel ma nei weekend caratterista.

Ho partecipato a programmi tv, cortometraggi e sono conosciuto nell’ambito fantasy italiano per diversi personaggi tra cui Rubes Hagrid della saga di Harry Potter per il quale ho vinto il primo premio come miglior cospyer italiano giudicato dalla costumista della Warner Bros venuta appositamente dagli Stati Uniti per il contest svoltosi durante evento ufficiale nel 2018 a Milano.Vi scrivo perchè come tutti gli amanti della saga di Harry Potter ieri ho dovuto come si usa “puntare la bacchetta al cielo” , usanza nel mondo dei maghi e delle streghe quando muore un attore del cast. Ieri prematuramente e dopo una lunga malattia ci ha lasciato l’attore Robbie Coltrane che ha magistralmente interpretato Rubeus Hagrid per tutti e 7 i film della saga.

Domani avevo già in programma interpretare Hagrid in costume come da film ad un evento di beneficienza GIORNATA DELLA MERAVIGLIA, che si terrà in piazza San Vittore a Varese ma dopo l’accaduto ho deciso che omaggerò l’attore facendo un viaggio a bordo del mio sidecar, replica da me prodotta e molto simile a quello usato nella sesta pellicola I DONI DELLA MORTE PARTE 1. Quindi alle 12 circa partirò dalla piazza antistante la Basilica e cercherò di raggiungere il Sacro Monte di Varese che alla guida di un sidecar di oltre 40 anni e con la guida all’inglese non è cosa semplice. Spero diffondiate questo annuncio in modo gli amanti della saga piccoli e grandi se ne avranno piacere potranno accompagnarmi anche solo col pensiero.