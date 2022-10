Traffico in tilt sulla statale per un tamponamento fra più veicoli fra Gavirate e Comerio

Sono bastate tre auto incidente quasi a bordo strada per mandare in tilt la circolazione nell’arteria Nord Ovest di Varese, la strada statale 394 che veicola il traffico dal capoluogo verso Gavirate e le Valli.

Attorno alle 8 di giovedì infatti nel tratto fra Gavirate e Comerio tre veicoli sono rimasti danneggiati per quello che a tutti gli effetti pare un tamponamento e che ha causato il blocco della circolazione con pesanti rallentamenti e code.

Lo schianto è avvenuto all’altezza dell’intersezione della statale con la via Orocco e il traffico veicolare, in quel momento intenso, è rimasto bloccato. Il 118 non ha inviato sul posto mezzi di soccorso.