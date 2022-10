Nuovo ufficio mobile della polizia locale di Busto Arsizio

Da oggi, la flotta veicoli del Comando Polizia Locale di Busto Arsizio può contare su un nuovo Ufficio mobile. Ieri è stato consegnato presso la sede dei Molini Marzoli un nuovo autoveicolo allestito con la livrea regionale d’istituto della Polizia e dispositivi di emergenza (barra a tecnologia e luci led, con lampeggianti blu con funzione di luce da crociera, completa di faretti a luce bianca frontali e laterali e di faretti posteriore a luce color ambra, oltre a sirena omologata ed altoparlante).

Si tratta di un veicolo “Peugeot E- Rifter Active 136 CV”, dotato di un allestimento speciale interno che lo rende un vero e proprio ufficio mobile con un piano scrittura estraibile, dotato di luce dedicata e presa per alimentazione per gli apparati elettrici. Questa mattina ad attendere la consegna del nuovo autoveicolo, oltre al comandante Claudio Vegetti, l’assessore alla Sicurezza e mobilità sostenibile Salvatore Loschiavo, anche l’ex assessore Max Rogora.

Il nuovo veicolo è stato acquistato infatti nell’ambito di un progetto della precedente giunta che ha ottenuto un finanziamento di 96.395,55 Euro dal Ministero dell’Interno e sarà utilizzato per le attività dii prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine del progetto, continuerà ad essere impiegato per le stesse finalità e per le ulteriori attività operative della Polizia Locale. Il nuovo ufficio mobile, completamente elettrico, con autonomia di circa 300 km, risulta anche in linea con gli acquisti “green” effettuati negli ultimi due anni dal Comando Polizia Locale.

“È stato simpatico, questa mattina, ricevere il nuovo veicolo insieme all’ex assessore Rogora: tra il passato e il presente è emerso chiaramente che il trait d’union è il futuro e, cioè, la scelta di rinnovare il parco automezzi in chiave “green” – ha commentato l’assessore Loschiavo -. Si tratta anche di un ulteriore tassello nell’implementazione della strumentazione anche tecnologica, che serve ad affiancare e rendere sempre più performante l’attività degli operatori, che stiamo ulteriormente professionalizzando con forza e con convinzione attraverso numerosi corsi di formazione di alto livello. Una Polizia locale sempre più performante, anche in settori in passato ritenuti estranei alle sue competenze, è garanzia di sicurezza per la Città e di ciò dobbiamo essere tutti contenti“.