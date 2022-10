Varese City Run, il resoconto a una settimana dal grande evento: “Tre giorni di festa”

Hanno aperto le danze gli oltre 400 bambini delle Scuole dell’Infanzia di Varese che, venerdì 7 ottobre con le “Pulciniadi”, hanno colorato il prato dello stadio “Franco Ossola” con giochi e gare divertenti in cui il sole e il panorama mozzafiato hanno fatto da cornice a questa bellissima giornata.

Galleria fotografica Varese City Run 2022 4 di 15

Un successo replicato anche nella giornata di sabato in cui il villaggio della Varese City Run si è animato con stand commerciali, associazioni, Street Food e l’animazione curata da Radio Viva FM che è proseguita fino a sera. Gli spalti e lo stadio si sono poi riempiti con l’inizio del torneo Varese City Cup con ben oltre 150 bambini nati nel 2012 a cui hanno partecipato alcune delle squadre professionistiche più prestigiose del panorama nazionale, tra cui Milan, Como e Pro Patria; l’hanno spuntata i tigrotti di Busto Arsizio nel pomeriggio di domenica 9.

«Una grande festa dello sport! Allo stadio Ossola sono state accolte tante generazioni, dai piccoli delle Pulciniadi agli over 75 che hanno partecipato alle gare podistiche, un successo che ci riempie di soddisfazione e di orgoglio» apre Stefano Colombo, Presidente di Sport+, organizzatore della Manifestazione.

Soddisfatti anche dell’interessante convegno, organizzato sabato mattina, in collaborazione con la Fondazione Renato Piatti “La vittoria è nello sport: storie di una normale società inclusiva” che si è svolto nella Sala immersiva dell’Info Point della Camera di Commercio.

Un peccato la torrenziale pioggia di domenica che ha reso le gare podistiche particolarmente complicate. Le due corse ufficiali Fidal (Half Marathon e Varese Ten) hanno comunque visto un alto numero di partecipanti e sono stati registrati anche degli ottimi crono, con due nuovi record del percorso.

L’improvviso cambio nel meteo, che fino a 36 ore prima dava notizie di tempo discreto, non ha comunque fermato i tanti che hanno animato la 10 km non competitiva e la Family Run, un allegro gruppo che non si è lasciato abbattere dal maltempo e che permetterà all’organizzazione di devolvere una quota delle loro iscrizioni alle due Charity Partner, Fondazione Renato Piatti e il Ponte del Sorriso.

L’evento ha visto come co-organizzatore il Comune di Varese, con il patronato di Regione Lombardia, il patrocinio di Varese Sport Commission, Coni Varese, FISDIR e ASC (Associazioni Sportive Confederate) ed il contributo della Camera di Commercio di Varese.

Un ringraziamento speciale al Main sponsor BCC – Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, e ad Humanitas Medical Care, naming sponsor della Family Run e Partner Scientifico della manifestazione. Il loro supporto è stato prezioso e fondamentale alla buona riuscita dell’evento

Tanti gli sponsor e i sostenitori che non hanno fatto mancare il loro appoggio a partire da Winch, Cubesys, Autoemotion e Mv eAgusta fino ad arrivare a Acof, Lindt, Refresco, Linx… un grazie a tutti loro per essere sempre pronti a sposare la volontà di promuovere lo sport e il sano intrattenimento.

Graditissima, inoltre, la presenza del sindaco Davide Galimberti ai nastri di partenza della 10km, il quale ha voluto mostrare l’appoggio istituzionale comunale partecipando in prima persona alle gare.

«Insomma, è stata una manifestazione che è molto più di un’iniziativa sportiva perché nella Varese City Run troviamo valori come la volontà di promuovere il territorio varesino, valorizzandolo e facendolo conoscere; troviamo l’anima solidale con i progetti a favore della Fondazione Renato Piatti e del Ponte del Sorriso; troviamo l’impegno di far crescere le nuove generazioni attraverso lo sport, dai più piccoli fino ai professionisti. Un appuntamento che l’anno prossimo sarà ancora qui ad accogliere tutti a braccia aperte, grandi e piccini che vorranno ritrovarsi per vivere la città di Varese in modo diverso, all’insegna dello sport e della condivisione in modo sano e spensierato» chiude il presidente Colombo .

L’appuntamento con l’edizione 2023 è già in programma, ancora una volta, nel secondo weekend di ottobre (6-7-8 ottobre) con le gare già nel calendario FIDAL e tutta una serie di iniziative ludiche, sportive, sociali.

«Un evento che ha voglia di entrare costantemente tra i grandi appuntamenti sportivi varesini – conclude Colombo – e radicarsi nei cuori della cittadinanza che, ci auguriamo, risponderà nuovamente presente».