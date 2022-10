Fino a venerdì con il sole e qualche nuvola

Continuano le giornate di sole, almeno fino a venerdì. Il Centro Geofisico Prealpino, nel dettaglio, prevede per oggi: tempo stabile, in gran parte soleggiato con nubi irregolari al mattino e qualche nebbia in dissolvimento nei bassi strati. In montagna zero termico oltre 4000m di quota. Giovedì 6 ottobre: cielo sereno o poco nuvoloso. Di primo mattino locali nebbie sulla pianura in successivo dissolvimento. Temperature massime in leggero aumento. Venerdì: bel tempo su tutta la regione con temperature senza variazioni. Di primo mattino presenza di qualche nebbia in dissolvimento nei bassi strati.

Sabato la giornata dovrebbe essere ancora belle, mentre domenica sono possibili rovesci.