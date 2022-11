Diagnosi precoce dei tumori maschili, visite gratuite al Molina di Varese

La Fondazione Molina prosegue con le campagne di prevenzione rivolte alla popolazione varesina e in particolar modo agli operatori della Fondazione.

Lo scorso mese di ottobre gli ambulatori della struttura sono stati messi a disposizione della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) per la campagna “nastro rosa” di prevenzione oncologica al seno.

Novembre è il mese dedicato a tutti gli uomini: venerdì 18 novembre dalle 9.00 alle 12.30 sarà il giorno dedicato alla campagna “nastro azzurro” volto a sensibilizzare tutta la popolazione maschile in merito alle principali patologie oncologiche della sfera genitale maschile; gli ambulatori della Fondazione saranno sempre messi a disposizione della LILT per visite urologiche gratuite.

Lunedì 28 novembre dalle 9.00 alle 12.30 sarà il giorno per visite esclusivamente dedicate ai dipendenti della Fondazione Molina.

Per prendere un appuntamento chiamare il numero 380 8644677 da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.00 (senza prenotazione la visita è possibile ma non garantita).