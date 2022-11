18° Campionato Nazionale di Judo CSI: ottimi risultati per la A.S.D. Bu-Sen Valcuvia Judo

Si è conclusa a Roncadelle (BS) la Finale Nazionale di Judo CSI con ottimi risultati per la A.S.D. Bu-Sen Valcuvia Judo e per tutti i suoi atleti.

Tutti sono riusciti a raggiungere il podio, qualcuno con difficoltà ma comunque ognuno ha portato punteggio alla propria società che su 35 presenti in rappresentanza delle regioni d’Italia, si è classificata al 5° posto assoluto.

Il migliore risultato è la medaglia d’oro di Baudo Greta che è riuscita a vincere le sue avversarie portandole a terra e lì chiudendo gli incontri in strangolamenti o immobilizzazioni.

Le medaglie d’argento sono Crivelli Marco, Del Regno Ginevra, Del Regno Matilde, Iacovino Camilla, Paietta Federico, Pilotti Leonardo.

Medaglia di Bronzo per Badi Yara, Iacovino Giorgia, Marmorato Riccardo, Nedrotti Camilla, Nicolodi Daniele, Vida Niccolò.

A tutti loro e ai loro genitori va il ringraziamento per l’impegno profuso e che questi risultati siano stimolo per loro e per gli altri genitori per iniziare la stagione sportiva dando sempre il massimo.

Il prossimo appuntamento sarà il 10 dicembre a Cuveglio per il Trofeo Internazionale in Ne-Waza e poi a seguire circa una gara al mese.