1972: debuttano gli Steely Dan

E nel novembre 1972 debutta su disco una band formidabile, che godrà di un seguito e di un successo che durano tuttora, nonostante la scomparsa nel 2017 di Becker. Gli Steely Dan sono il gruppo del tastierista Donald Fagen e del bassista Walter Becker, partiti da New York ma approdati a Los Angeles per iniziare la loro carriera che piano piano, come vedremo, li vedrà diventare un open group con i due come unici membri fissi. In questa primissima formazione c’è addirittura un cantante, David Palmer, che si alterna con Fagen dato che quest’ultimo era restio a cantare dal vivo: durerà solo per un disco visto che riuscirono poi a convincerlo che era più che capace. La musica è eseguita con tale perizia da non far credere si tratti di un debutto, e parlando di genere musicale (coi soliti limiti) non sbaglia forse chi parla di soft rock: anche se qui e là si vedono interessanti spunti jazz, sarà coi dischi successivi che la fusione tra i due generi prenderà forma più compiuta. Ma è comunque un ottimo disco e contiene un paio di hit da primi posti in classifica che permisero ai due di proseguire tranquillamente.

Curiosità: con un titolo che dice che non si compra un’emozione – è preso da una famosa canzone di Dylan – si accorda bene in copertina una foto di prostitute in fila in un quartiere a luci rosse, che pare sia stata scatta a Rouen. Sebbene del tutto casta visivamente, nella Spagna franchista non fu gradita e sostituita da una foto del gruppo: dato che c’erano, tolsero anche Dirty work che parla di adulterio.