A Robecchetto in mostra i colori del Naviglio con gli acquarelli di Maria Grazia Cardani

A Robecchetto con Induno, alla biblioteca civica “Alda Merini”, venerdì 2 dicembre alle ore 20.30, verrà inaugurata la mostra Il Naviglio Ritrovato – Paesaggio urbano e natura dell’Alto Naviglio Grande di Maria Grazia Cardani.

L’iniziativa culturale è promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Braga, in collaborazione con l’associazione “Amici della

Biblioteca”.

La mostra si compone di trenta acquarelli che la robecchettese Maria Grazia Cardani, docente di lingua inglese e coordinatrice di progetti di valenza europea, ha realizzato per rappresentare il territorio in cui è cresciuta, da un lato mettendone in risalto le bellezze, come cascine, ponti e ambienti naturali che si trovano nel tratto compreso tra la diga del Panperduto e Robecco, dall’altro fornendo istantanee di un presente spesso caratterizzato da un malinconico degrado.

«Sono lieta di inaugurare e valorizzare un progetto realizzato da una nostra concittadina che ha saputo cogliere, grazie alle sue doti artistiche, il paesaggio urbano e naturale dell’Alto Naviglio Grande, a noi tutti caro», afferma la consigliera comunale di Civitas con delega alla Cultura, Sofia De Dionigi.

La mostra potrà essere visitata fino al 31 dicembre negli orari di apertura della biblioteca comunale. In occasione dell’inaugurazione è previsto

un rinfresco.