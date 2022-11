Allarme puzza tra Saronno e Caronno Pertusella: i due Comuni insieme contro gli odori molesti

I Comuni di Saronno e Caronno Pertusella hanno inviato una lettera agli Enti preposti alla tutela dell’ambiente e della salute (ARPA, Provincia, ATS Insubria) per sollecitare la risoluzione della problematica connessa ai forti odori percepiti nella zona sud a confine tra Saronno e Caronno.

«Le scriventi amministrazioni comunali – si legge sulla lettera – intendono sottolineare nuovamente la situazione di grave disagio segnalata in più occasioni e con forza dai residenti della zona ove ha sede l’insediamento industriale al confine fra i Comuni di Saronno e Caronno Pertusella. Pur prendendo atto delle verifiche tecnico-amministrative avviate dagli Enti preposti ed ancora in itinere, intendiamo esprimere la preoccupazione per il perdurare delle manifestazioni odorigene confermate dalle numerose e reiterate segnalazioni, sia dei cittadini residenti, che dei lavoratori delle numerose aziende che lì hanno sede».

A partire dall’attivazione del procedimento, il Comune di Saronno ha registrato circa 50 esposti in materia e il Comune di Caronno Pertusella ne ha registrati più di 30, per non citare i quotidiani solleciti telefonici; anche le verifiche espletate dal personale comunale tramite sopralluoghi nelle pertinenze esterne dell’azienda testimoniano il perdurare del fenomeno.

«Siamo dunque a chiedere aggiornamenti – concludono le amministrazioni – rispetto agli esiti del monitoraggio olfattometrico ed esprimiamo preoccupazione anche per le eventuali ricadute di carattere igienico-sanitario eventualmente connesse agli eventi segnalati e per i quali, ad oggi, la competente ATS Insubria non risulta essersi ancora espressa».

Già lo scorso mese di ottobre i Comuni avevano presentato i risultati delle indagini di Arpa e Provincia in merito alla questione puzze, provenienti da una ditta sul confine tra Saronno e Caronno Pertusella che si occupa di trattamento di rifiuti speciali.