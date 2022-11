Ancora un pareggio in rimonta per la Caronnese: è 2-2 col Brusaporto

Ancora un pareggio casalingo, ancora un 2-2 in rimonta, ancora contro una squadra bergamasca. La Caronnese smuove la classifica e dà comunque dei segnali, sia rispondendo alla pesante sconfitta di Breno, sia dimostrando di essere viva anche dopo essere andata sotto di due reti.

Caronnese con tante novità di formazione, su tutte quella di Andrea Brevi che torna in campo dopo l’infortunio patito in preparazione proprio sul campo di Brusaporto in amichevole. I bergamaschi di Filippo Carobbio sono una realtà di questo girone e partono bene con un tiro di Alberti sul quale vola proprio Brevi. I rossoblù rispondono con un tiro di Pandini da calcio di punizione, ma Aceti è attento. Col passare dei minuti però cresce d’intensità la squadra bergamasca, la difesa di casa ribatte i tiri di Consonni e Zaccariello, ma al 15’ arriva il gol con la pregevole punizione di Alberti che si infila sotto il sette. La replica è sul sinistro di Vingiano, che però va a lato di un nulla. E poco dopo, da un errore di gestione del possesso, il Brusaporto trova il bis sempre con Alberti, stavolta freddo solo davanti a Brevi. La Caronnese accusa il colpo ed è anche sfortunata, visto che sul calcio di punizione di Vingiano il numero 8 colpisce in pieno la traversa. Sembra un’altra domenica nera, ma il diagonale di Duguet a un minuto dal riposo dà speranza alla Caronnese.

Ed è così, perché se è vero che la prima occasione della ripresa capita a Sokhna (tiro fuori da buona posizione), è altrettanto vero che una ripartenza ricamata da Duguet e Austoni permette la verticalizzazione per Achenza steso da Aceti in uscita. Calcio di rigore e Austoni (come contro il Villa Valle) non trema dal dischetto ristabilendo la parità. Il Brusaporto reagisce, ma Brevi è miracoloso su Sokhna, la Caronnese risponde presente con il tiro di Tuensi sul quale vola Aceti. Il numero 7 con le ripartenze è scheggia impazzita (ammoniti i due centrali gialloblù), l’occasione più clamorosa per i rossoblù è al minuto 38: sempre una ripartenza con Austoni che serve Vai, ma il numero 9 spara su Aceti, sprecando la chance più ghiotta. E così la Caronnese si deve accontentare del pareggio, dando comunque qualche segnale pur con una classifica che resta complicata.

CARONNESE-BRUSAPORTO 2-2

CARONNESE (4-4-2): Brevi; Pandini, Galletti, Curci, Cosentino; Duguet (41’ st Agello), Cretti (1’ st Achenza), Vingiano, Tunesi; Vai (43’ st Gaeta), Austoni. A disp.: Angelina, Pierri, Cerreto, Dragone, Gini, Lorenzoni. All.: Moretti.

BRUSAPORTO (4-3-3): Aceti; Consonni (13’ st Siciliano), Micheli, Suardi, Berbenni; Zambelli (24’ st Maspero), Zaccariello, Forlani (35’ st Menni); Sokhna (24’ st Granillo), Alberti, Tirelli. A disp.: Genini, Baroni, Baggetta, Apollonio, Mento. All.: Carobbio.

ARBITRO: Aronne di Roma1.

MARCATORI: 15’ Alberti, 21’ Alberti, 45’ Duguet, 9’ st rig. Austoni.

NOTE: giornata soleggiata, terreno in erba sintetica. Spettatori 150 circa. Ammoniti: Zambelli, Achenza, Forlani, Micheli, Suardi, Zaccariello. Angoli 3-6. Recupero 2’, 4’.