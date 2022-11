Andrea Fazioli con “Le strade oscure” finalista al premio Scerbanenco

Lo scrittore Andrea Fazioli con “Le strade oscure” (Guanda) è finalista al premio Scerbanenco, dedicato al romanzo noir. Oggi, sabato 19 novembre, è l’ultimo giorno utile per votare i finalisti sul sito https://www.noirfest.com/news-2022/in-venti-per-il-premio-giorgio-scerbanenco-2022/

“LE STRADE OSCURE”

Nel nuovo romanzo, edito da Guanda, Fazioli ci conduce nell’universo dei frontalieri, di cui si sa tutto e nulla. L’investigatore privato Elia Contini, che si avvicina ormai alla cinquantina, indaga su una storia che coinvolge un lavoratore frontaliere, Ernesto Magni. Un uomo normale che ogni giorno, come altre migliaia di persone, varca il confine svizzero per andare a lavorare. L’uomo attraversa un momento delicato della sua esistenza: il licenziamento, i problemi con la moglie e un rapporto con la figlia da ricostruire. Nel protagonista, come in ognuno di noi, c’è un lato oscuro che potrebbe fare la differenza nell’indagine. Sono pensieri irripetibili, se non davanti a un investigatore come Contini.