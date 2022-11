Inaugurata ad Azzate la panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza di genere

Anche Azzate ha la sua panchina rossa, sulla piazza Antonio Ghiringhelli, al Belvedere.

Galleria fotografica La panchina rossa al Belvedere di Azzate 4 di 7

L’inaugurazione è avvenuta questo pomeriggio, sabato 26 novembre, dietro organizzazione del Comune di Azzate, Ginfit Soroptimist International d’Italia.

Il momento celebrativo si è aperta con una esibizione toccante di alcune atlete della new Ginfit di Azzate.

Presenti, oltre all’amministrazione, i rappresentanti dei carabinieri, la Polizia Locale, Sos Valbossa e la presidente del centro antiviolenza Seroptomist, Anna Carla Bassetti.

La panchina rossa simboleggia una donna che non c’è più, uccisa dalla violenza; è anche il simbolo di un percorso di sensibilizzazione verso il femminicidio e la violenza maschile sulle donne e collocata in una piazza, in un giardino pubblico, davanti a una scuola, a un museo o in un centro commerciale, o davanti al Municipio mantiene viva una presenza.