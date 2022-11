Bambino chiude la mamma sul balcone, arrivano i Vigili del Fuoco

Pomeriggio agitato a Malnate. I Vigili del Fuoco sono infatti dovuti intervenire in via Novara per far rientrare in casa una persona. (immagine di repertorio)

Un intervento di routine se non fosse che la donna era chiusa sul balcone e che a chiudere la porta/finestra è stato un bambino di pochi anni.

Così sul posto -intorno alle 18- sono arrivati i Vigili del Fuoco che sono saliti con un’autoscala fino al balcone in cui la donna era imprigionata, hanno forzato l’infisso permettendo così alla madre di tornare dal suo bambino.

Sia il bambino che la mamma stanno bene.