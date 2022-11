“Brasil escondido“, scatti colorati e selvaggi al Chiostro di Voltorre

Una mostra fotografica frutto di un recente viaggio in Brasile: immagini sintesi di impressioni scaturite in un paese colorato e selvaggio, visitato nelle zone più nascoste del suo centro.

È “Brasil escondido” di Federico Massa Saluzzo con la partecipazione di Sergio Scaltritti, mostra fotografica ospitata sabato 19 e domenica 20 novembre al Chostro di Voltorre, Gavirate.

Il viaggio si è svolto tra luglio e agosto per tre settimane nei territori del Mato grosso, del Pantanal, foresta pluviale Amazzonica e nel territorio a nord del Maranhão. All’inizio sono stati inserite una visita alla più grande favela del Brasile, la Rocinha (Rio de Janeiro) e alle cascate di Iguaçu in Argentina, luogo turistico ma di grande spettacolarità. Il resto dei trasferimenti, avvenuti con molti voli interni, mezzi fuoristrada e piccole imbarcazioni, ci ha portato in luoghi estremamente isolati, a volte privi di collegamenti e corrente elettrica, immersi in una natura veramente del tutto incontaminata.

Impressionanti sono la bellezza di alcuni paesaggi e la straordinaria varietà di animali nelle zone centrali: in particolare l’ avifauna, i rettili, la fauna fluviale e i mammiferi, tra cui il maggior predatore del Pantanal, il giaguaro, in stato di assoluta libertà.

Le fotografie sono state selezionate per essere esposte nel Chiostro di Voltorre, da poco riaperto dopo le vicissitudini legate alla pandemia, splendida cornice per l’allestimento di una mostra che si svolgerà nelle giornate di sabato 19 novembre dalle 16 alle 20, e domenica 20 novembre dalle 11 alle 20.