In campo con la maglia rossa, la Uyba ritrova la vittoria

Torna in campo con la maglia rossa ufficiale e ritrova finalmente la vittoria la e-work Busto Arsizio che segna un netto 3-0 (31-29, 25-21, 25-13) contro la Wash4Green Pinerolo, conquistando quindi punti importanti per la classifica, ma soprattutto per il morale.

Le biancorosse (finalmente possiamo tornare a scriverlo) hanno faticato tanto nel primo set, chiuso solo ai vantaggi per 31-29, ma sono state brave a prendere in mano le redini della gara per conquistare senza troppi pensieri, il secondo e il terzo.

Coach Musso ha schierato in campo anche Stigrot, dentro da metà del secondo parziale su Degradi, e ha ritrovato il suo libero titolare, Zannoni, premiata anche MVP della partita. Top scorer Montibeller (17), seguita da un’ottima Omoruyi con 14. Finalmente si rivede un buon muro delle farfalle, che ne segnano 15.

A commentare la gara, il libero Zannoni: “Un avvio un po’ incerto da parte nostra, venivamo da un periodo complicato e si è visto nel primo set. Poi abbiamo continuato a crederci e a giocare da squadra, meritandoci la vittoria. Ci tenevo tantissimo ad essere in campo e a dare il mio contributo, ho sofferto a stare fuori. Il nostro campionato inizia oggi? Forse, ma non dobbiamo dimenticarci neanche delle cose buone fatte prima, continuiamo a lavorare per migliorarci”.

Soddisfatto anche Coach Musso che però tiene alta la guardia, visto che guardando la classifica, la situazione è ancora complicata: “Ci mancava la vittoria, quindi bene: dobbiamo essere contenti di questo successo. Questa era per noi una partita difficilissima da affrontare, per il nostro periodo, per la nostra intensità e per le nostre insicurezze. Oggi, rispetto al passato, contro una squadra che aveva necessità di vincere, la UYBA ha deciso di mettersi subito sopra, l’ha fatto in tutti i set. Vincere il primo parziale in quel modo ai vantaggi ci ha dato quella carica per vincere con larghezza il secondo e terzo. Il periodo complicato non è finito, dobbiamo continuare a lavorare e soffrire: accettando questo potremo guarirci e curarci”.

La partita

Il primo set parte subito bene per le biancorosse che dettano da subito il ritmo (16-13) ma che poi subiscono la rimonta delle piemontesi che portano la sfida ai vantaggi. A chiudere il set è il murone di Olivotto (31-29). Nel secondo parziale le bustocche dominano nel punteggio e in campo si vede anche Stigrot, inserita a metà del set al posto di Degradi. Bene Lloyd che distribuisce il gioco tra tutte le sue attaccanti, sfruttando il braccio caldo di Montibeller. Sul finale la Uyba regala qualcosa ma riesce a chiudere 25-21. Nel terzo set Musso conferma in campo Stigrot. Le farfalle aprono le ali e volano senza pensieri verso la vittoria del set e della partita (25-13).

Il tabellino

e-work Busto Arsizio – Wash4green Pinerolo 3-0 (31-29, 25-21, 25-13)

e-work Busto Arsizio: Battista ne, Degradi 5, Lloyd 7, Monza, Montibeller 17, Lualdi ne, Stigrot 7, Colombo ne, Olivotto 9, Zannoni (L), Omoruyi 14, Zakchaiou 8, Bressan (L2) ne

Wash4green Pinerolo: Grajber 4, Carletti 7, Gueli (L2), Renieri ne, Bussoli 2, Moro (L), Prandi 2, Zago ne, Bortoli ne, Gray 9, Akrari 12, Ungureanu 9

Arbitri: Grassia – Puecher

Note. Uyba: ace 5, errori 6, muri 15. Pinerolo: ace 2, errori 5, muri 12. Spettatori 1635