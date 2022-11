A Cavaria ripartono i corsi d’italiano per stranieri. “La lingua italiana è quel che ci unisce”

Il Comune di Cavaria con Premezzo ha rinnovato la convenzione con il CPIA di Gallarate per portare in paese docenti qualificati e materiale didattico per corsi d’italiano per stranieri non comunitari: le lezioni gratuite si terranno nella Sala Civica (Antico Palazzo Comunale) di Via Ronchetti 324.

«Il primo problema per chi, provenendo da un altro Paese, approda in Italia per viverci è capirne la lingua e riuscire a farsi comprendere» dice l’assessore al Welfare Irene Scaltritti. «La barriera linguistica crea non solo problemi pratici e relazionali per i/le migranti, ma anche incomprensioni ed è un ostacolo all’accoglienza nella comunità ospitante. La lingua italiana è la strada che ci unisce. Non c’è vera integrazione senza questo passaggio obbligato, quello di apprendere la lingua del Paese che ti ospita».

«Considerata la presenza sul territorio di adulti stranieri extracomunitari con necessità di alfabetizzazione nella lingua italiana, la nostra amministrazione comunale ha deciso di rinnovare anche per questo secondo anno la convenzione con il CPIA di Gallarate che, mettendo a disposizione personale docente qualificato e materiale didattico, terrà lezioni di italiano completamente gratuite presso la Sala Civica dell’Antico Palazzo Comunale, spazio messo a disposizione dalla nostra amministrazione comunale, che tanto crede in questo progetto di integrazione. Visto il successo ottenuto lo scorso anno scolastico e le numerose richieste arrivate anche per questo 2022/2023, non potevamo che dare il nostro massimo sostegno e collaborazione a questo progetto che permetterà a tanti extracomunitari del territorio di integrarsi più agevolmente nel nostro tessuto sociale».

Le lezioni per l’A.S. 2022/2023 cominceranno oggi 29 novembre alle ore 8.30.

I corsi si terranno dalle ore 8.30-13.00 su due turni il martedì ed il giovedì mattina.

Le classi saranno suddivise per livelli di apprendimento a seconda delle verifiche effettuate dai docenti del CPIA.

ℹ️ Per maggiori informazioni:

https://www.cpia1varese.edu.it/

☎️ 0331 630943