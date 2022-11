A Cavaria un incontro per scoprire le Comunità energetiche

Mercoledì 16 novembre alle ore 21:00 all’Auditorium Comunale di Cavaria con Premezzo in via Fermi, 400 si terrà il convegno “Le Comunità energetiche, dalla legge alla realtà. Quali prospettive”, evento organizzato dal Comune di Cavaria con Premezzo in collaborazione con il Consiglio Regionale della Lombardia, Anci Lombardia e l’Unione provinciale Enti locali.

«Un convegno dedicato ad un tema di grande attualità che in diversi Paesi europei e non solo rappresenta già una realtà concreta» commenta la vicepresidente del Consiglio Regionale Lombardo Francesca Brianza. «Oggi più che mai alla luce delle contingenti questioni di approvvigionamento energetico nonché ambientali, l’urgenza di affrontare la questione relativa alle comunità energetiche rinnovabili si fa sempre più stringente».

«A tal proposito – continua Brianza – Regione Lombardia con la legge 2/2022 ha riconosciuto la grande importanza delle CER e si è impegnata a promuoverle nei fatti: il 30 dicembre scadranno i termini per l’adesione alla manifestazione di interesse da parte dei comuni. Per questo motivo abbiamo ritenuto importante organizzare un momento di incontro coinvolgendo tutti gli attori interessati: esperti, amministratori ma anche imprese e categorie professionali per fare il punto e analizzare le diverse opportunità offerte da questi nuovi modelli innovati di gestione energetica».

Ad accogliere gli intervenuti ci saranno il sindaco di Cavaria con Premezzo Franco Zeni ed Eleonora Paolelli, presidente di UPEL Varese e sindaco di Bodio Lomnago. Per la parte tecnica interverranno invece Fabio Binelli, coordinatore di dipartimento per servizi pubblici locali – ambiente di ANCI Lombardia ed Elena Colombo, dirigente Struttura Gestione Invasi Idroelettrici, Utenze Idriche e Reti Energetiche di Regione Lombardia.

L’ingresso è libero.