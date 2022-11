Coppa Italia: l’Arconatese si abbatte 3-0 sulla Caronnese. Per il Varese c’è lo Sporting Franciacorta

Dopo l’antipasto di ieri, con la vittoria del Varese in casa della Varesina (leggi qui), è proseguito nella giornata di mercoledì 2 novembre il grosso del programma per il 32esimi della Coppa Italia di Serie D.

A Busto Garolfo l’Arconatese ha superato il turno infliggendo un netto 3-0 alla Caronnese. I due allenatori fanno turn over e concedono spazio a chi ne a avuto meno in campionato. Tra questi, nell’Arconatese, c’è Siano che al 26′ del primo tempo sblocca il risultato con un gran tiro. Nella ripresa le due squadre rallentano i ritmi ma l’Arconatese sfrutta al meglio le occasioni create e al 20′ Ferrandino raddoppia, mentre al 29′ è Silvestro a siglare il tris. Nel finale la Caronnese potrebbe accorciare le distanze ma Motta sbaglia un calcio di rigore – parato da Anchenza – e infine i legni ribattono i tentativi dello stesso Motta e di Cretti.

Per l’Arconatese il prossimo avversario sarà la Giana Erminio, che a Gorgonzola ha superato 2-1 l’Alcione. Per il Varese invece ai sedicesimi l’ostacolo da superare sarà lo Sporting Franciacorta, che ha sfruttato il fattore casalingo per superare il Breno 3-1. Il prossimo turno è programmato per mercoledì 7 dicembre.