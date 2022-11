Crolla una scala in un cantiere a Bellinzona, un operaio morto e uno ferito

La Polizia cantonale comunica che oggi, mercoledì, poco dopo le 13.30 presso un cantiere per la costruzione di uno stabile residenziale in via Canonico Ghiringhelli a Bellinzona vi è stato un grave infortunio sul lavoro. In base a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, la scala in cemento interna ha ceduto travolgendo due operai, uno dei quali sarebbe deceduto.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia città di Bellinzona, i pompieri di Bellinzona con l’Unità di intervento tecnico (UIT) nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona. Stando a una prima valutazione medica un operaio ha riportato leggere ferite. Sono ancora in corso le operazioni per liberare dalle macerie il secondo operaio.

Via Canonico Ghiringhelli è stata chiusa al traffico per facilitare le operazioni di soccorso. Al fine di prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.