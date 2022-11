Donna Oggi, un faro sempre acceso per contrastare la violenza sulle donne

L’Associazione Donna Oggi di Tradate vuole tenere un faro sempre acceso a contrasto del fenomeno della violenza sulle donne ed è per questo che, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale, è in prima linea per sensibilizzare su questa tematica. Quest’anno si avvarrà anche della preziosa collaborazione della Pro Loco di Tradate e del gruppo Quelli delle Ceppine che con grande spirito collaborativo hanno aderito alla campagna con lo scopo di estendere e trasmettere il più possibile questo messaggio, anche nelle scuole.

Saranno proprio gli studenti della 5^ superiore dell’ITE E. Montale di Tradate che il 25 novembre alle 10.15 terranno un flash mob aperto al pubblico all’interno di Villa Truffini al termine del quale, alla presenza delle autorità cittadine, sarà inaugurata la nuova panchina rossa, dedicata alle donne vittime della violenza.

Sempre il 25 novembre, alle 17.30, un corteo illuminato dalle torce dei cellulari si snoderà da Piazza Unità d’Italia Abbiate a Piazza Mazzini per la cerimonia di illuminazione di rosso della e la facciata del palazzo comunale.

La campagna di sensibilizzazione continuerà con gli alunni di tutte le quinte elementari dei tre plessi scolastici di Tradate e si concluderà con altri due importanti appuntamenti:

29 novembre ore 20.30 in biblioteca Frera con Reading in musica “Chiamarlo

amore….non si può”

in biblioteca Frera con Reading in musica “Chiamarlo amore….non si può” 4 dicembre ore 20.30 al teatro Paolo Grassi di Tradate con lo spettacolo teatrale “Alone” di e con Michela Prando

La Presidente dell’Associazione Donna Oggi conclude: “Notevole è il sostegno che la città di Tradate da anni dimostra nel sostenere la nostra campagna di sensibilizzazione. Vogliamo di cuore ringraziare tutti i volontari e le volontarie, tutti coloro che ci supportano e tutti gli esercizi commerciali che, aderendo, espongono nella loro vetrina un paio di scarpe rosse da noi riverniciate e fornite; è di fondamentale importanza sensibilizzare le persone sull’argomento al fine di prevenire le violenze e i maltrattamenti e costruire la cultura del rispetto”.

L’Associazione è entrata a far parte della community +VareseNews

CONTATTI

Donna Oggi Tradate

M: 3421961282

@: donnaoggitradate@hotmail.it

Sito | Facebook