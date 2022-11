Drammatico incidente a Cesano Maderno: perde la vita un motociclista di Luino

Gravissimo incidente la notte scorsa a Cesano Maderno in via Garibaldi. Un motociclista ha perso il controllo della sua moto, una Ducati rossa, cadendo a terra. Violento l’impatto.

Secondo quanto riporta il quotidiano on line MBNews, alle 02:20 circa, il motociclista è stato trovato incosciente sull’asfalto. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale San Gerardo di Monza dove i sanitari non hanno potuto fare nulla.

La vittima è un uomo di 38 anni, Massimiliano Summa, di professione avvocato, originario di Luino, attualmente risiedeva a Cesano con la moglie.