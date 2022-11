Fabio Barchiesi e CDP stringono una partnership con Eni e Aspi

Fabio Barchiesi e CDP con Eni e Aspi per la decarbonizzazione della rete autostradale

CDP, Eni e Autostrade per l’Italia hanno stretto un importante accordo con lo scopo di decarbonizzare la rete autostradale italiana. Un passo importante verso la transizione energetica con l’obiettivo di sviluppare dei nuovi vettori energetici destinati sia ai mezzi pesanti, sia alle autovetture. La partnership nasce, dunque, con l’idea di investire in biocarburanti da materie prime sostenibili, idrogeno, biometano e in punti di ricarica per le vetture elettriche. L’accordo prevede anche la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile tramite l’installazione di parchi fotovoltaici nelle aree di Autostrade per l’Italia o in prossimità della rete autostradale.

Fabio Barchiesi: “Partnership fondamentale che rappresenta l’inizio di una serie di collaborazioni con i più importanti gruppi industriali italiani”

Fabio Barchiesi ha così commentato, come riportato dalla testata Money, la partnership strategica siglata da CDP con Eni e Autostrade per l’Italia: “È una partnership importante non solo per gli aspetti tecnici, ma anche per quelli strategici, perché è anche grazie ad alleanze come questa che Cassa vuole essere sempre più il motore per collaborazioni tra i più importanti gruppi industriali italiani”.

Fabio Barchiesi, Responsabile del Coordinamento Implementazione Piano e Iniziative Strategiche di Cassa Depositi e Prestiti, ha seguito le trattative con i partner per siglare un accordo che punta fortemente sulla transizione energetica e sull’economia circolare, tematiche che sono considerate fondamentali dai vertici di CDP in vista dei prossimi passi della società finanziaria italiana.

Fabio Barchiesi spiega come verrà realizzato nel concreto il progetto firmato da CDP, Eni e Aspi

Fabio Barchiesi ha spiegato, in una recente intervista, alcuni aspetti pratici del progetto: “Il progetto si tradurrà nella presenza di un numero sempre maggiore di colonnine per la ricarica elettrica nelle aree di rifornimento, di vettori decarbonizzati, quali elettrico, biometano e idrogeno. Ma anche di impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili che saranno realizzati nelle immediate vicinanze delle aree nelle disponibilità di ASPI o in prossimità della rete autostradale”.

Un altro punto fondamentale dell’accordo riguarda la definizione di programmi per lo sviluppo di prodotti sostenibili per il miglioramento della pavimentazione delle autostrade, e l’avvio di iniziative di economia circolare, a iniziare dalla raccolta di pneumatici usati che possono essere rigenerati in prodotti chimici ed energetici sostenibili, compreso il manto stradale.

CDP in campo per contrastare il cambiamento climatico e per favorire lo sviluppo sostenibile

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP, Dario Scannapieco, ha così commentato la partnership fortemente voluta da CDP: “La volontà di Cassa è quella di sostenere interventi e progetti, anche in partnership con operatori industriali qualificati, come in questo caso Autostrade per l’Italia ed Eni, volti a contrastare il cambiamento climatico e a favorire lo sviluppo sostenibile, garantendo al contempo un significativo impatto socio-economico per il Paese”.

Dario Scannapieco ha poi concluso: “Transizione energetica ed economia circolare sono due dei 10 campi di intervento che CDP ha individuato nel Piano Strategico 2022-2024 quali aree prioritarie, in coerenza con i gap di mercato identificati, con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo Sviluppo Sostenibile e con le missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.