Una fiaccolata di Auser Busto Arsizio in solidarietà alle donne iraniane

L’intento è quello di amplificare le voci, di “tenere accesa una luce” su quelle situazioni che, seppur lontane, riguardando i diritti umani toccano ognuno ed ognuna di noi.

Lontano dal buio che oscura e dalla luce che acceca, con la fiaccolata, un gioco tra luci ed ombre che possa far emergere ciò che ci unisce preservando le differenze, nella legittimità della rivendicazione dei diritti di tutti e tutte e nell’idea che la dimensione pubblica possa essere luogo di discussione e informazione.

L’iniziativa di sabato 19 novembre, con partenza alle ore 18 in Piazza Santa Maria, prevede una fiaccolata con tappa alle librerie del centro città, davanti alle quali, in accordo con loro, saranno letti dei brani che testimoniano e sostengono l’importanza e l’attenzione per i diritti delle donne nel mondo.

L’iniziativa partirà alle ore 18.00 e sarà aperta dall’intervento di “Amnesty International” e dall’ “Ass. Donne Democratiche Iraniane”, e si concluderà in piazza Vittorio Emanuele, con un accompagnamento musicale grazie a Roberta Pestalozza e Giampaolo Verga, musicisti impegnati in ambito educativo e sociale.

Augurandosi che questa possa essere un’occasione condivisa in cui poter esprimere un sentimento di solidarietà crescente, Auser Insieme Busto Arsizio ha proposto l’iniziativa come riferimento organizzativo per una rete aperta di adesioni da parte di Associazioni e singoli, aperta ad ogni contributo collaborativo, al di là di appartenenze politiche, senza simboli di partito, unicamente qualificata a favore dei diritti delle donne nel mondo.

Alle adesioni di Amnesty International Legnano, CSK Busto Arsizio, 26×1- Circolo Gagarin, Soroptimist Busto Arsizio, che hanno costituito il primo nucleo della rete associativa, si sono già aggiunte le adesioni di A.N.P.I Busto Arsizio, Agedo Varese, Il Villaggio in Città, Legambiente, Amici del Quadrifoglio, City Angels Busto Arsizio, Circolo Laudato Si Busto-Gallarate.

Certi che questa rete continuerà a crescere nei prossimi giorni, per chi lo desiderasse, è possibile comunicare la propria adesione a auserbustoarsizio@gmail.com

L’iniziativa è in attesa di ricevere il patrocinio dell’Amministrazione Comunale che ha dimostrato la sua sensibilità alla questione che la serata propone.

Nella settimana dedicata a contrastare la violenza sulle donne, questa manifestazione si inserisce nel calendario “Incontri in Rosa” di Auser Insieme Busto Arsizio, una serie di iniziative dedicate ai diritti delle donne e alle donne nella storia di Busto Arsizio.