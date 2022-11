Giornata di incidenti sulle strade della provincia di Varese che hanno visto coinvolti diverse autovetture e ciclisti senza, per fortuna, gravi conseguenze. Sulla strada provinciale sp1 di Varese nella mattinata, intorno alle 9:53, un ciclista di 75 anni è rimasto coinvolto nello scontro con un auto. Una donna di 22 anni è caduta dalla bicicletta a Cassano Magnago in via Matteotti 59 senza riportare gravi ferite.

A Gallarate e Malnate due incidenti hanno coinvolto due moto in viale Lombardia e sulla Strada Statale 342. Nel pomeriggio a Vergiate in via Claudio Treves 54 un pedone è stato investito mentre attraversava la strada.

L’incidente più grave è avvenuto a Busto Garolfo sulla strada provinciale 12. Un auto è andata a sbattere contro un ostacolo e un bambino di 7 anni è rimasto gravemente ferito e trasportato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Foto di repeetorio