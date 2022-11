Gli aspetti principali per valutare un centro estetico

In periodi molto stressanti si vorrebbe staccare da tutto e tutti, dedicandosi solo alle attività che ci piacciono e che ci fanno stare bene. Chiaramente questo non è possibile, però ritagliarsi del tempo per sé stessi in cui rigenerarsi è un diritto imprescindibile. E non è detto che serva necessariamente una vacanza per raggiungere lo scopo: esistono metodi più economici e vicino a noi per ritrovare il relax perduto. Uno di questi è andare dall’estetista, una figura che non solo si occupa di curare l’aspetto di chi gli sta davanti, ma si impegna a “coccolare” i clienti per trasmettergli benessere mentale, sia attraverso i trattamenti che mediante le conversazioni e i legami che si instaurano durante gli stessi. Il centro estetico diventa quindi un vero e proprio rifugio dalla routine quotidiana, che si cerca di lasciare alle spalle non appena si varca la soglia della struttura, anche con l’aiuto dei professionisti presenti.

Il ruolo dell’estetista

Compito dell’estetista è infatti aiutare a eliminare lo stress, sostenendo il cliente a staccare dai pensieri e fare una pausa. Attraverso i trattamenti beauty si cerca anche di aumentarne l’autostima: è risaputo che dopo una seduta nel centro estetico si tenda a sentirsi meglio, tanto che una volta usciti dalla porta si avrà la percezione di essere una persona nuova, con un sentore di benessere generale a livello psico-fisico. Per cui le funzioni che ricopre questa figura professionale sono diventate col tempo sempre più centrali, anche per l’attenzione crescente verso la cura del corpo, che inevitabilmente richiede l’intervento di personale qualificato e in continua formazione, capace non solo di compiere i trattamenti, ma di instaurare un rapporto di fiducia con le persone che ogni giorno entrano nel centro estetico, in modo che possano affidarsi completamente nelle sue mani e sentirsi fidelizzati: è importante che l’estetista ne conosca infatti gusti ed esigenze.

Scelta del centro estetico: cosa la influenza

Naturalmente la presenza di un professionista competente all’interno della struttura è un aspetto imprescindibile, ma non è l’unico che induce una persona ad andarci. Ci sono tanti altri fattori che entrano in gioco, e che con l’estetista non hanno niente a che fare… o per lo meno non direttamente, perché è chiaro che il modo in cui il luogo è strutturato e tenuto dipende dal proprietario, e ogni particolare ne rispecchia le caratteristiche. Per quanto buona parte delle attrezzature professionali per centri estetici siano diffuse in quasi tutti locali, ci sono altre accortezze che fanno prediligere la scelta di un posto rispetto a un altro. La pulizia per esempio, sia degli spazi che degli strumenti, che devono essere a ogni cambio cliente sterilizzati accuratamente. Magari questi dettagli si notano con minor facilità, soprattutto se dall’estetista si va solo per trattamenti base come ceretta o pulizia del viso. Però anche nelle circostanze appena enunciate, ci sono aspetti che fanno intuire immediatamente se si è finiti in un centro estetico attento alle persone che lo frequentano o meno: la cabina estetica. Entrare in una che a colpo d’occhio risulta in ordine, con la carta da letto cambiata sul lettino, con un asciugamano accuratamente riposto per coprirsi durante la seduta o meglio ancora una termocoperta, produrrà tutt’altro effetto. Anche semplici accessori dei centri estetici come le cuffie per i capelli da utilizzare durante la pulizia del viso o la fascetta, sigillate nei sacchettini di plastica, possono influenzare il giudizio sulla struttura.

Atmosfera e cura degli spazi

Oltre a ciò che coinvolge le funzioni specifiche del locale, improntato sui trattamenti, anche l’atmosfera e gli spazi vogliono la loro parte, soprattutto l’arredamento del centro benessere dovrà rispettare alcuni precisi capisaldi per risultare piacevole al cliente. Essenzialità e minimalismo dovranno caratterizzare i mobili di un centro estetico, anche dal punto di vista dei colori, meglio se non troppo sgargianti. Va da sé che questa scelta risulterà funzionale solo se applicata coerentemente in tutti gli spazi della struttura, dalla reception alle salette dedicate ai trattamenti. Per separare le stanze, le porte scorrevoli sono economiche e facilmente installabili, ottimali per garantire la privacy del cliente, facendolo sentire parte di un ambiente sicuro e protetto. Non da ultimo, la sala d’attesa o reception, per quanto ambiente dove per lo più si svolgono pagamenti e si fissano appuntamenti, è la vera vetrina del centro estetico, ed essendo tale è importante abbellirla allo stesso modo di tutti gli altri spazi, magari con quadri in stile arte contemporanea o piante in grado di contribuire al riciclo dell’aria, rendendo l’ambiente ancora più salutare. La reception è anche il luogo perfetto per mettere in mostra i prodotti impiegati durante i trattamenti, in apposite vetrinette o su mensole in legno o in marmo. Fin qui si è parlato dell’arredamento per centri estetici, ma anche se questo poi è disposto alla perfezione e mancano i prodotti di qualità, il locale potrà essere comunque declassato dal cliente. In un centro benessere alla fine si va soprattutto per i trattamenti, e da tempo più che al costo si guarda alla validità della gamma offerta.