Ice Emotion, record personale per Francesca Rolla

Con due prove convincenti effettuate sulla pista di Bergamo in occasione della 2a prova di Coppa Italia del Campionato FISG, Francesca Rolla si è avvicinata alla qualificazione per la finale nazionale Junior.

L’atleta della scuola di pattinaggio Ice Emotion di Oggiona Santo Stefano è anche riuscita a migliorare il proprio primato (personal best) facendo segnare il punteggio di 98,43 che le è valso la quinta piazza finale nella gara di Bergamo e la nona posizione del ranking che qualificherà le atlete per la finale nazionale.

Rolla si è esibita nel programma corto del sabato sulle note di “A Little Party Never Killed Nobody” e “Back to Black” coinvolgendo gli spettatori ed eseguendo ben due trottole che hanno ottenuto il massimo livello dal pannello tecnico.

Partendo dalla quinta posizione parziale, nella giornata di domenica l’atleta di Oggiona con Santo Stefano, ha confermato il quinto posto finale centrando il record personale.

«Francesca pattina in Ice Emotion da quando ha aperto la nostra Scuola, quindi sono ormai 10 anni. Fa parte della nostra famiglia ed è stato emozionante vederla raggiungere

così tanti obiettivi lo scorso weekend» racconta Rita Martina, presidente di Ice Emotion. «Quest’ottimo risultato si aggiunge alla medaglia d’oro ottenuta in occasione del Trofeo Nazionale Libertas – Winter Cup 2022 in cui ha preso parte insieme ad altri 35 atleti della Ice Emotion con un bottino di 3 ori, 4 argenti e 2 bronzi, in una competizione che ha visto scendere sul ghiaccio più di 100 atleti. Lo staff tecnico sta facendo un ottimo lavoro non solo con gli agonisti, ma anche con i corsi».