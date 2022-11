Il Lago Maggiore che piace ai turisti: risultati da record per la stagione delle Terre Borromeo

(foto di Mirko Forza)

Numeri da record sul Lago Maggiore: la stagione 2022 del circuito Terre Borromeo sul Lago Maggiore ha registrato infatti oltre 916 mila ingressi complessivamente per Isola Bella, Isola Madre, Parco Pallavicino a Stresa e la Rocca di Angera.

Un dato che supera anche le migliori stagioni pre-Covid con una crescita maggiore del 5% sul 2019, l’anno che viene considerato come riferimento prima dell’emergenza globale causata dalla pandemia. Il valore è quasi triplicato (+167%) rispetto al 2020 e pressoché duplicato in confronto al 2021 (+99%).

TURISMO DI PROSSIMITÀ E TURISMO INTERNAZIONALE

I risultati evidenziano alcune tendenze: Un’affermazione delle presenze nazionali, rappresentate dal 54% degli ingressi con una incidenza rilevante del turismo di prossimità. Ma anche il ritorno dei turisti dall’estero: il 46% è composto per la maggioranza da francesi (40%) e tedeschi (29%), con un discreto numero di presenze, a seguire, da Stati Uniti, Svizzera, Gran Bretagna e Olanda.

«Emerge – commenta l’organizzazione delle Terre Borromeo – un significativo aumento dei visitatori privati, rispetto ai viaggi di gruppo, probabilmente penalizzati ancora da alcune limitazioni internazionali dettate dall’emergenza sanitaria. I risultati indicano una tendenza a voler viaggiare in coppia, in famiglia o con gli amici organizzando un’esperienza su misura, in pieno relax secondo i propri tempi e preferenze. Il trend è confermato dagli ottimi risultati dei servizi complementari di ristorazione e di soggiorno proposti dall’azienda. Nell’ambito dell’offerta food, il fatturato cresce del 158% sul 2019 a fronte anche degli investimenti realizzati negli ultimi tre anni, prima con il ristorante La Piratera sull’Isola Madre e quest’anno con il Delfino».

L’ISOLA BELLA LA PIÙ VISITATA, LA ROCCA DI ANGERA NON RAGGIUNGE ANCORA IL LIVELLO PRE-COVID

Analizzando in particolare le singole mete, l’Isola Bella è il sito più visitato di Terre Borromeo: con più di 483 mila ingressi pesa per il 53% sull’intero risultato del gruppo. È interessante la crescita dell’Isola Madre con oltre 253 mila visitatori (+12% circa rispetto al 2019 e +110% sullo scorso anno). Ottima anche la performance di Parco Pallavicino (113 mila ingressi) con un balzo del 23% rispetto al 2019 e del 46% sul 2021.

In leggero ritardo, la Rocca di Angera, che non raggiunge ancora i livelli del 2019 (-10%) ma con più di 66 mila visite recupera sul 2021 (+60%). Segue la medesima tendenza il Mottarone Adventure Park: il parco divertimenti immerso nella natura di Parco del Mottarone ha superato quest’anno con 5.900 ingressi i numeri di tutte le precedenti stagioni.

«I dati evidenziano non solo una netta ripresa dopo la flessione dovuta negli ultimi due anni alla pandemia, ma un incremento sui valori pre-Covid. Siamo molto soddisfatti di aver investito sul territorio in progetti che rilanciano il turismo locale con ricadute positive sull’indotto – commenta Vitaliano Borromeo. – Ora guardiamo al futuro con nuove iniziative che stiamo sviluppando per ampliare ulteriormente la rete di attrazioni e servizi di qualità che eleggano il Lago Maggiore a polo culturale d’eccellenza».

Secondo questa traiettoria, Terre Borromeo lavorerà ai progetti futuri durante il tradizionale periodo di chiusura dedicato alla manutenzione dei palazzi e dei giardini, in attesa della riapertura il prossimo 16 marzo 2023, con chiusura il 5 novembre. Tra le novità, l’Ala Scaligera della Rocca di Angera tornerà ad ospitare una mostra d’arte contemporanea e al Mottarone Adventure Park saranno ampliate le attrazioni per i ragazzi. Inoltre, prosegue l’ambiziosa opera di recupero dei Castelli di Cannero che nei prossimi anni arricchiranno l’offerta culturale del Lago Maggiore con un nuovo museo