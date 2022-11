Incidente a Como sulla Napoleona, 3 feriti

Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì sulla Napoleona, la grande strada di scorrimento veloce che entra a Como. Qui per cause ancora in via di accertamento si è verificato un incidente con più veicoli, in particolare fra un mezzo pesante e un’auto. Tre le persone rimaste ferite soccorse da croce azzurra di Como e polizia locale oltre che dalle partenze di vigili del fuoco del comando provinciale che hanno collaborato coi sanitari per il soccorso e messo in sicurezza l’area.