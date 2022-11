Il IV Novembre a Casciago nel segno della pace

Un IV Novembre celebrato nel segno della ricerca della pace. A Casciago i ragazzi e i bambini delle scuole si sono ritrovati davanti ai monumenti ai Caduti per ricordare la giornata dedicata all’Unità d’Italia e alle Forze Armate.

Il sindaco Mirko Reto, con la fascia tricolore, affiancato dal vicesindaco Alberto Gaggioni e dall’assessore Daniele Pravettoni ha ringraziato le scuole, la Polizia Locale, la Protezione Civile, la Soms, il parroco Emilio Rimoldi, presenti alla celebrazione.

«È stato un momento di condivisione e partecipazione, soprattutto grazie ai bambini e ai ragazzi delle scuole di Casciago e Morosolo. Abbiamo spiegato loro cosa è successo 104 anni fa e ricordato l’importanza della pace, nel nostro paese e nel mondo – commenta Reto non appena finite le cerimonie -. Abbiamo parlato delle forze armate e dell’ingiustizia delle guerre, qualsiasi sia il vinto o il vincitore. Il nostro obiettivo è quello di portare la serenità per il futuro delle nostre generazioni, insegnando il rispetto del prossimo, a cominciare dai genitori e dagli insegnanti per arrivare ai cittadini di tutto mondo, ognuno con le proprie diversità. Senza dimenticare quello che la storia ci ha insegnato».