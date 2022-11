Jacopo Malnati de iPantellas aggredito e rapinato nella notte a Varese: “Mi hanno colpito con la pistola”

In un letto d’ospedale con la faccia tumefatta dopo una nottata spaventosa. È Jacopo Malnati, attore del duo comico varesino degli iPantellas, a denunciare di aver subito una tremenda aggressione a scopo di rapina nella sera di ieri, giovedì 17 novembre, a Varese.

È lui stesso a raccontare attraverso i social cosa sia accaduto: «Ho subito una rapina e un tentato omicidio da due ragazzi mentre ero appena salito in macchina – spiega in una storia su Instagram -. Mi hanno puntato la pistola alla tempia e hanno provato ad uccidermi, strangolandomi per derubarmi, io ho combattuto con tutte le forze e sono riuscito a suonare ripetutamente il clacson per attirare l’attenzione, poi con la pistola mi hanno colpito al viso per poi fuggire. Io sto bene, a parte un po’ di punti, ma sono molto spaventato. Mi spiace vivere in un mondo cosi…non mi meritavo questa aggressione. Spero che i 2 ragazzi rifletteranno a lungo su quello che hanno fatto perché se fossi morto (e vi assicuro che mancava davvero (pochissimo) si sarebbero devastate anche le loro vite».

«Siamo subito accorsi – racconta Daniel Marangiolo, l’altro attore dei iPantellas -. La polizia ha già effettuato i rilievi delle impronte ed è alla ricerca dei due aggressori. Mi spiace dire che erano giovani».

La rapina è avvenuta in zona del quartiere di San Fermo intorno alle 22.30. Del caso si sono occupate in prima battute le volanti della polizia di stato, e ora indaga la squadra mobile di Varese.