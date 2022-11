La casa del giocattolo solidale invita i bambini per una merenda con libri e laboratori

Tutti i bambini sono invitati all’evento gratuito di sabato 26 novembre dalle 14.30 alle 18 con letture animate laboratori artistici e libri in dono per tutti i presenti

La Casa del giocattolo solidale propone un pomeriggio dedicato alla magia delle favole, con libri, letture e laboratori per tutti i bambini sabato 26 novembre dalle 14:30 alle 18 nella sede de La Casa del Giocattolo Solidale, in via Merini 45 a Varese.

“C’era una volta un pomeriggio nel magico mondo dei libri…” il titolo dell’iniziativa ricca di letture animate (adatte indicativamente a piccoli dai 3 agli 8 anni), laboratori artistici e libri in dono per tutti i bambini presenti!

E siccome il pomeriggio è lungo e le attività tante, a tutti sarà offerta una merenda.

La partecipazione è per tutti gratuita, ma è gradita la prenotazione scrivendo anche l’età dei bambini presenti, a info@lacasadelgiocattolosolidale.it oppure 3487538737.