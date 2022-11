Legnano calcio, con il neo mister Punzi “nessun stravolgimento, ma puntiamo a invertire la rotta verso l’alto”

«Stravolgere l’attuale situazione sarebbe un errore», inizia con questo commento la presentazione del neo mister lilla Francesco Punzi, tra i confermati direttore generale Francesco Focone e il direttore sportivo Eros Pogliani. Per la diretta video, cliccare qui

« Tutto è accaduto in fretta – ha proseguito il tecnico. – Nel giro di pochi giorni siamo arrivati all’accordo per il quale tengo a ringraziare il presidente. Devo anche ringraziare chi mi ha preceduto perchè oggi, al primo allenamento, ho trovato un gruppo ben disposto a lavorare e fisicamente in ordine. Per la prima volta, alleno fuori dal Lazio (Rieti, Vis Artena, Flaminia e Viterbese, le precedenti esperienze ndr). Sono contento di essere qui. Pronto a lavorare con entusiasmo, sia per confrontarmi con un calcio diverso da quale sono abituato sia per il blasone della società lilla».

«In questa fase – ancora il tecnico che ha firmato un contratto biennale- sarà importante conoscerci abbastanza in fretta sia sul piano tecnico, che umano. Non c’è un obiettivo stagionale preciso, ma sicuramente quello di fare sempre il meglio e di invertire la rotta verso l’alto. Adesso, però, pensiamo tutti a meritare sul campo la fiducia che ci è stata data».

Mentre Francesco Focone, direttore generale, ha dato il benvenuto al neo allenatore, confermando che «resto con piacere in questa società che merita il mio sostegno», il ds. Eros Pogliani è subito entrato in tema di calcio-mercato ufficializzando l’arrivo del centrocampista 20enne Jacopo Colombo, ultima stagione al Borgosesia, ma di proprietà del Genoa. Con il Legnano si sta allenando anche un portiere 18enne di origini lituane, “di grande prospettiva”, il cui tesseramento è in via di definizione. Due le uscite, quelle di Forte passato al Sestri Levante e di Romano che ha lasciato la squadra di comune accordo con la società. Altra novità tecnica, Stefano Garantola, attuale mister della Juniores, avrà inoltre la carica di allenatore in seconda.

In giornata sono stati altresì comunicati i nuovi ingressi in società. Al fianco del presidente Emiliano Montanari, i nuovi consiglieri sono Carmine Napolitano e Fabio Cocco. Confermati il direttore generale nella persona di Francesco Focone e il direttore sportivo Eros Pogliani. Nel ruolo di segretario confermato Lino Bonsignori, come team manager Giorgio Bragé. Responsabile area stadio è stato confermato Mario Tajé.