Maroni, il ricordo di quando venne a Gorla Minore per le Amministrative

Era stata una delle serate più importanti della campagna elettorale per le Elezioni amministrative del 2019: Roberto Maroni aveva accettato di andare a Gorla Minore per supportare la lista “Progetto per Gorla + Viva” e la candidata Fabiana Ermoni.

Oggi, dopo la notizia della scomparsa dell’ex ministro, il pensiero di tanti gorlesi è tornato a quella sera, apprezzata da tanti cittadini e sostenitori.

Fabiana Ermoni ricorda quell’incontro di maggio in auditorium: «Bobo Maroni aveva regalato una serata ricca di valore: la sua non era stata una “passerella”, ma si era mostrato attento al nostro programma, aveva chiesto di incontrare i candidati della lista, soffermandosi in modo particolare a parlare con i più giovani. Oggi apprendiamo con tristezza della sua morte. Ci lascia una persona di rara intelligenza, brillante, politico capace in ogni ruolo che ha ricoperto, uomo disponibile ed aperto a nuove esperienze».

Maroni insieme a Fabiana Ermoni

Ermoni tiene a evidenziare la sua disponibilità durante quella campagna elettorale: «Grazie all’amicizia con Angelo Colombo, aveva gentilmente portato il suo sostegno alla nostra lista. Abituato a grandi consessi, credo abbia apprezzato il calore della nostra piccola comunità: all’uscita si era fermato a parlare con la gente, accettando di scattare qualche foto e mostrandosi disponibile con chiunque lo avvicinasse. Tutti erano rimasti colpiti dalla sua gentilezza. Le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia».

La serata in auditorium con Maroni durante la campagna elettorale per le Amministrazioni del 2019

Un cordoglio espresso anche dall’esponente leghista Angelo Colombo, legato a Maroni da tanti anni di amicizia: «Purtroppo è venuto a mancare una persona di grande profilo e di alto carattere politico oltre che un amico. Ho avuto modo di condividere la passione per il mare e mi mancheranno le sue puntuali rubriche, i suoi barbari foglianti. Mi stringo alla famiglia e ai figli nel cordoglio per la dolosa perdita».