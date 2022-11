I Mastini in missione a Dobbiaco. Varese si candida per le finali di Coppa Italia

Il successo per 4-1, largo ma non facile, ottenuto sabato scorso sul Bressanone ha rimesso i Mastini nella top five del campionato IHL. Una posizione, la quarta in classifica, non banale perché le prime cinque al termine della prima fase del torneo si qualificano direttamente ai playoff e disputano tra loro il Master Round. E dallo scorso turno è iniziato il girone di ritorno.

Per legittimare la posizione però, i gialloneri di Claude Deveze vogliono uno “scalpo” importante, magari raccolto lontano da casa: l’occasione è propizia perché sabato 19 (primo ingaggio alle ore 20) il Varese andrà a fare visita al Dobbiaco, attuale seconda forza del campionato a un solo punto di distanza dalla capolista Caldaro. C’è anche un filo d’aria di vendetta sportiva in ballo perché all’andata (foto in alto) gli Orsi Polari sconfissero i Mastini – allora indietro di preparazione – nella primissima partita nella nuova Acinque Ice Arena: la voglia di rendere il favore alla Eistadion Sportzone di Gries è forte.

Il Dobbiaco però arriva da un brutto stop esterno (5-2 rimediato a Como) che ha fatto perdere la testa della classifica e che può avere una doppia lettura: si è concluso il momento migliore della squadra o si è trattato di una caduta casuale che può dare ulteriore sprint alla squadra di coach Ivo Machacka? Il match con i Mastini darà probabilmente una risposta a questa domanda che interessa anche le altre pretendenti alla parte alta della graduatoria. Va detto però anche che i lariani hanno disputato un’ottima partita meritando i tre punti al di là di quanto fatto dai bolzanini.

Di certo c’è che gli Icebears possono contare su una coppia di realizzatori strepitosa, quella formata dall’ex giallonero (col dente avvelenato) Adam Capannelli e sul messicano ex Como Hector Majul Villasenor. Ben 29 gol in due e un totale di 65 punti in dieci partite, numeri da mettere paura a ogni difesa di IHL. I due sono andati a segno, una volta ciascuno, anche nella “disfatta di Casate”, un modo per dire che loro il segno lo lasciano, comunque vada la partita. Il Varese dovrà anzitutto evitare di perdere dischi in modo banale e in zone pericolose del campo ma anche ridurre al minimo le inferiorità numeriche perché gli Orsi con l’uomo in più sono tra i migliori ad andare a segno (29,6%, dietro al solo Fiemme).

In casa Varese, coach Deveze dovrà scegliere chi mettere a difesa della gabbia: sia Perla sia Della Santa sono tornati infatti a piena disposizione dopo gli acciacchi che li avevano colpiti con tempi alterni. In attacco confermata la presenza del nuovo acquisto Cordiano, non ci sarà invece Edo Raimondi chiamato a scontare il secondo turno di squalifica; unico altro assente è Belloni.

VARESE VUOLE LE FINALI DI COPPA

Nel frattempo l’HCMV ha annunciato la volontà di ospitare le Final Four di Coppa Italia (21-22 gennaio), un torneo che vede impegnate le squadre di IHL con i turni eliminatori che porteranno a esprimere le quattro partecipanti all’atto finale. La speranza è che tra queste formazioni ci siano anche i Mastini ma la candidatura è stata proposta a prescindere, in attesa di conoscere i nomi di altre città pretendenti. «Sarebbe bello avere la fase finale alla Acinque Ice Arena – spiega il presidente Carlo Bino – Abbiamo presentato la candidatura attraverso un’idea concreta che prevede il coinvolgimento di diversi partner, alcuni dei quali sono già stati interpellati. Rappresenterebbe una grande opportunità non solo per la città, ma per l’intero movimento hockeystico della Lombardia, soprattutto in ottica Milano – Cortina 2026».