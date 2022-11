Metaverso e web 3.0 tra i protagonisti a Glocal 2022

E’ passato da poco un anno – 29 ottobre 2021 – da quando Mark Zuckerberg ha annunciato al mondo la sua scommessa più importante: il Metaverso, l’ultima frontiera che le tecnologie digitali mettono a disposizione delle persone e delle aziende, anche quelle editoriali.

Se nelle intenzione l’obbiettivo è rimasto quello di connettere tra loro le persone ovunque esse si trovino, con il Metaverso a cambiare sarà la modalità. L’interazione non avverrà più solo attraverso piattaforme, come social media appunto, ma consentirà agli utenti di “incontrarsi” in uno spazio digitale plasmato su quello reale. Un vero e proprio nuovo mondo in cui digitale e reale si integreranno, creando nuove esperienze, relazioni e attività. Una grande opportunità anche per i giornalisti che potranno raccontare notizie e interagire con i lettori in modo totalmente nuovo.

Ma a che punto siamo davvero nella realizzazione del Metaverso? Quali scenari attendono gli utenti di tutto il mondo? Quali opportunità e sfide si presenteranno per le aziende? E’ un mondo in cui stiamo entrando, forse per restare?

Di questo e molto altro ne parleremo a Glocal con due ospiti di eccezione venerdì 11 novembre a partire dalle 16:00 all’Infopoint di Varese. L’ingresso all’incontro è libero ma su prenotazione: Il giornalismo, il metaverso e il web 3.0 – Festival Glocal

Interverranno

Lorenzo Montagna: un veterano del digitale in Italia con 30 anni di esperienza in ambito di new media e tecnologie emergenti. È stato AD di Yahoo!, Altavista e Via-Michelin e nel 2017 ha fondato seconda- stella srl, la prima società di advisory per AR, VR e Metaverso. Collabora con diverse Università italiane e straniere ed è Senior Advisor per PwC sui temi delle tecnologie emergenti. Ha scritto il primo libro sui temi AR e VR per Hoepli e il libro “Metaverso – Noi e il web 3.0” per Mondadori. Dal 2018 è Presidente in Italia della AR VR Association, la prima associazione mondiale sui temi di realtà immersive.

Giovanni Villino: Giornalista professionista, classe 1978. Direttore responsabile di Redat24.com e redattore di Tgs, Telegiornale di Sicilia. Appassionato di social media e sostenitore del citizen journalism, Villino si è occupato di formazione professionale continua per l’Ordine dei giornalisti di Sicilia sui temi legati al mondo digitale. Autore di Giornalisti nel Metaverso, guida per cronisti e redattori sui nuovi mondi dell’informazione.

