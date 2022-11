Mirko Reto ricorda Roberto Maroni: “Una campagna elettorale vissuta fianco a fianco”

«Ho passato con Bobo molti mesi, giorno e notte, per preparare la campagna elettorale per il Comune di Varese. Mi ha lasciato un ricordo bellissimo, mi sono affezionato a lui, gli volevo bene».

Mirko Reto, sindaco di Casciago, è stato per diversi mesi il responsabile della campagna elettorale per la Lega alle comunali di Varese del 2021, fino a quando Roberto Maroni non ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte alle difficoltà dovute alla malattia.

«La notizia della sua morte mi ha colpito come un pugno nello stomaco. Lo avevo sentito l’ultima volta due settimane fa, prima che peggiorasse – racconta Reto -. Tra noi si è creato un legame forte, nonostante arrivassimo fa posizioni diverse. In passato ci siamo scontrati, ma lavorando insieme ha saputo coinvolgermi e privilegiare il lavoro di squadra e il risultato finale. Abbiamo fatto un grande lavoro, purtroppo interrotto sul più bello».

«Tra i ricordi più belli c’è il lavoro fatto insieme, lo slogan che avevamo trovato per la sfida elettorale: “Con Bobo è tutta un’altra musica” – prosegue Reto -. Abbiamo fatto tanto incontri, ne ricordo uno in particolare con i proprietari della gioielleria Ossola: Bobo era un ciclone, pieno di idee e stimoli su tutti i fronti, dai giovani allo sport, con la voglia di rilanciare Varese. Sono sicuro che sarebbe stato un ottimo sindaco. È stato uno degli ultimi, poi ha dovuto abbandonare. Non ha mai nascosto di essere malato, ma non ha mai nemmeno fatto pesare la sua condizione. È rimasto sempre allegro, positivo, cercando di trasmettere serenità a chi gli è stato vicino fino all’ultimo. Ci mancherà».