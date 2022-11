I musei e la cripta del Sacro Monte di Varese chiudono per l’inverno ma ci saranno eventi nel periodo natalizio

Musei e cripta del sacro Monte di Varese chiudono per l’inverno ma non faranno mancare la loro offerta in occasione del Natale.

Il Museo Baroffio, la Cripta del Santuario e la Casa Museo Lodovico Pogliaghi salutano i visitatori dando appuntamento al marzo del prossimo anno.

Ci saranno, però, delle aperture straordinarie nel periodo natalizio: le prime aperture del Museo Baroffio e della Cripta saranno l’8, 9 10 e 11 dicembre dalle ore 10.00 alle 18.00. Prima ancora, per, il 27 e il 29 novembre sono in programma due appuntamenti di “ Straordinarie Natività” un programma gratuito, grazie al contributo di Regione Lombardia, che si svolgerà a fine novembre e a fine dicembre 2022 .

Dall’8 dicembre, infine, sarà disponibile un libretto che racconta storia e curiosità della Via Sacra, delle Cappelle, del Santuario e del borgo, perfetto per tutte le bambine e i bambini che lo visiteranno. Finanziato dal bando “Ogni giorno in Lombardia”, il libretto verrà presentato e distribuito giovedì 8 dicembre alle ore 11: il ritrovo è presso la Prima Cappella e a seguire verrà offerta una visita guidata risalendo la via delle cappelle.

Le bellissime illustrazioni sono state fatte dalla disegnatrice Morgana Bartolomei in collaborazione con La Tipografica di Varese: il risultato è una storia che accompagnerà tutte le famiglie a conoscere il Sacro Monte. Ecco qui una piccola anteprima.