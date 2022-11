Fino a Natale a Gallarate negozi aperti al giovedì in pausa pranzo

A Gallarate negozi aperti al giovedì in pausa pranzo: 69 attività diverse hanno aderito alla iniziativa del Distretto del Commercio. Una proposta sperimentale, ma che si vorrebbe prolungare anche nell’anno nuovo: i negozi (ma anche ristoranti e bar) proporranno anche speciali promozioni per il periodo.

«Il Distretto lavora con Naga e Ascom, ma segnalazioni e proposte arrivano anche dai singoli commercianti» spiega Rocco Longobardi, assessore al commercio e presidente del Distretto. «L’aspetto più bello è che la proposta viene dai commercianti, soprattutto da alcuni nuovi» aggiunge Daniela Cassol, vicepresidente del Naga, la rete dei commercianti che con Ascom e Comune costituisce il diretto.

Si parte da giovedì 24 novembre. «Non abbiamo pensato una promozione unica, ma in tre forme diverse, per adattarsi alle esigenze» spiega ancora Longobardi. «I commercianti potranno ad esempio proporre ai clienti il rimborso della sosta, per la fascia 14-15 in cui si paga il parcheggio. Potranno proporre un gadget a loro scelta o ancora una specifica scontistica solo in pausa pranzo».

Come detto aderiscono non solo commercianti, ma anche ristoratori che hanno scelto di aggiungere l’apertura a mezzogiorno o (se già aperti) di aderire alla proposta di promozioni. L’elenco completo è presente in una apposita mappa specifica che riporta il logo delle iniziative natalizie e il sostegno degli sponsor.

La mappa degli aderenti all’iniziativa. Clicca QUI per scaricarla in formato più grande

La scelta della giornata del giovedì, per l’apertura in pausa pranzo, non è casuale, ovviamente. «Grazie alla ricerca di Confcommercio con dati Vodafone Analytics sappiamo che il giovedì è il giorno di maggior transito a pranzo» specifica Milena Betto, di Ascom. «Confcommercio ha voluto investire e i dati ci consentono di avere informazioni reali sugli accessi, che consentono poi di fare scelte mirate» aggiunge Gianfranco Ferrario, direttore di Ascom-Confcommercio Gallarate-Malpensa.

L’iniziativa dell’apertura al giovedì a pranzo è stata già proposta in passato, ma è andata poi un po’ scemando, complice (ovviamente) anche il Covid. Ora si riparte: «Se da parte del Distretto arriverà una iniziativa carina, sono convinto che continueremo anche a gennaio» aggiunge ancora Longobardi.