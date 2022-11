Occhio ai cantieri notturni sulla autostrada A26 Milano-Genova/Gravellona

Chiusure e limitazioni sull’autostrada A26 Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione di gallerie, ponti e barriere antirumore.

Prima limitazione: dalle 21:00 di mercoledì 23 alle 5:00 di giovedì 24 novembre sarà chiusa l’entrata di Besnate in entrambe le direzioni, quindi sia verso A8 Milano-Varese sia verso A26 Genova-Gravellona Toce,

In alternativa, per il traffico diretto a Milano o Varese si consiglia di entrare alla stazione di Gallarate, mentre per il traffico diretto a Genova o a Gravellona Toce si consiglia di utilizzare la stazione di Vergiate/Sesto Calende o di Gallarate.

Nelle due notti consecutive di giovedì 24 e venerdì 25 novembre, con orario 21:00-5:00, saranno previste altre due chiusure:

-sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di allacciamento sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Solbiate Arno, al km 35+700, percorrere la SP26 e la SP49, per poi entrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico allo svincolo di Besnate e proseguire in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce; in ulteriore alternativa, uscire a Gallarate e rientrare in direzione opposta, verso Varese, per poi immettersi sulla Diramazione Gallarate-Gattico;

-sulla A26 diramazione Gallarate-Gattico sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, uscire alla stazione di Besnate sulla Diramazione Gallarate-Gattico, immettersi sulla SP26 verso Varese ed entrare sulla A8 attraverso lo svincolo di Solbiate Arno, per poi proseguire in direzione di Varese; in ulteriore alternativa, immettersi sulla A8 verso Milano, uscire a Gallarate e rientrare in direzione opposta, verso Varese.