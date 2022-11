Da oggi controlli ai varchi dei frontalieri, minacce sui social al sindaco di Cantello

Parte da oggi, lunedì 7 novembre, il nuovo sistema di controllo alla dogana di Gaggiolo, istituito dal Comune di Cantello per sanzionare gli automobilisti non residenti o frontalieri che per evitare le code transitano da via Monte Generoso verso la frontiera con la Svizzera.

Dopo la comunicazione, data anche sulla pagina Facebook del Comune, si è scatenato il dibattito tra chi è favorevole al provvedimento e chi è contrario. Una reazione normale sui social, ma qualcuno è andato oltre, arrivando a rivolgere pesanti minacce al sindaco Chiara Catella (nella foto).

Tra i tanti commenti di plauso o di critica al provvedimento, sono apparse anche minacce: “Quando di proposito crei un disagio alle persone questo è quello che ti spetta, solamente sofferenza”, rivolta direttamente al sindaco e un più generico “Tanto moriranno tutti di una morte lenta e dolorosa, non ti preoccupare”. Commenti che oggi non compaiono più sul sito del Comune, ma che sono in possesso del sindaco che ha immediatamente acquisito gli screenshot e che ha annunciato che farà denuncia alla Polizia postale.

Amaro il commento di Chiara Catella a questo episodio: «Ieri ho personalmente curato la parte della comunicazione relativa alla regolamentazione del varco di entrata alla dogana di Gaggiolo, come faccio sempre tra l’altro, poiché non ho nessuno che scriva testi, post e risposte al posto mio. Ovviamente sono stata sommersa di messaggi: alcuni positivi altri negativi come era ovvio che fosse. Non è la prima volta che mi capita di imbattermi in questi leoni da tastiera, ma penso che stavolta si sia pesantemente passato il limite. La libertà di pensiero e di opinione, che rispetto sino a quando viene fatta con correttezza e soprattutto educazione, non ti autorizza a scrivere porcate del genere.

Vero che il Sindaco, se ci mette sempre la faccia, qualche badilata prima o poi la prende sempre. Ma quando leggi cose del genere ti chiedi: ma ne vale veramente la pena?».

A Chiara Catella sono arrivati molti messaggi di solidarietà e sostegno da parte di cittadini e di diversi colleghi sindaci, a partire da quelli di Lozza e Malnate.

Anche il gruppo di opposizione “in Comune insieme” ha indirizzato un messaggio di solidarietà al sindaco: “Non vogliamo entrare nel merito sui commenti letti dopo la pubblicazione del post da parte del sindaco. Siamo convinti che i social siano un’arma a doppio taglio: sicuramente un’importante mezzo di informazione ma anche un pericoloso strumento di comunicazione. È nostro dovere però non tacere quando viene meno il rispetto delle persone in quanto tali, sia che abbiano un incarico istituzionale, oppure cittadini del nostro paese. I messaggi veramente brutti e offensivi che sono giunti al sindaco in questi giorni, ci lasciano davvero perplessi e amareggiati. Possiamo discutere sulla comunicazione, possiamo condividere dei pensieri (anche se veramente i commenti lasciano sempre il tempo che trovano), possiamo trovarci in posizioni diverse, ma non possiamo accettare, insulti e minacce fatte alla sua persona. Il gruppo di minoranza non solo prende le distanze da questo modo di comunicazione, ma esprime piena vicinanza e solidarietà al sindaco auspicando che, in un futuro (magari utopico), prevalga il confronto civile e se possibile non attraverso i social ma personalmente e nelle sedi opportune”.