Il nuovo parco giochi di Porto Ceresio prende forma e il Comune cerca un gestore

Proseguono a Porto Ceresio i lavori per l‘ammodernamento del parco giochi di via Roma, e l’Amministrazione comunale apre una manifestazione di interesse per selezionare un gestore a cui dare in affidamento sia l’area riservata ai bambini che la nuova struttura del bar.

L’area di via Roma verrà data in locazione con un contratto di 6 anni rinnovabili per altri 6, e le incombenze a carico del locatario prevedono, oltre alla gestione del bar, anche la gestione delle strutture realizzate nel parco: lo spogliatoio per i campi da tennis e calcetto, il campo da tennis/calcetto e relativo impianto di illuminazione, la piscina per bambini e relativa cabina impianti tecnologici, i giochi installati e l’intera area parco nel suo complesso, compresi i servizi igienici per gli utenti del parco, nonché eventuali servizi accessori presenti nell’offerta presentata in sede di gara e ritenuti utili dall’Amministrazione comunale.

Chi fosse interessato può presentare la domanda entro le 12 del 10 gennaio 2023.

Per informazioni e dettagli è possibile contattare l’Ufficio tecnico del Comune al numero 0332.917150 int. 3, oppure via mail all’indirizzo:

tecnico@comune.portoceresio.va.it

La documentazione è pubblicata sul sito del Comune di Porto Ceresio: qui