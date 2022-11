I pesci artistici di Chicco Colombo colorano via Garibaldi a Cazzago Brabbia

Nuovo regalo di Chicco Colombo a Cazzago Brabbia. L’artista, che nell’estate scorsa aveva dipinto una porta murata in via San Carlo, ha ripreso pennelli e tavolozza per proseguire nella sua opera di artistica portando colore e bellezza in via Garibaldi.

Anche in quest’opera, come nella precedente, i pesci e il lago sono centrali: « È il secondo murales e fa parte di un piccolo progetto che sto realizzando nel centro storico – spiega Chicco Colombo – È dedicato ai pesci: nel lago ce ne sono sempre meno e io li voglio ricordare così. Il progetto è il frutto di una ricerca pittorica che ho fatto negli ultimi due anni ed è la mia interpretazione personale dei pesci, che sono molto colorati, esseri fantastici. La cosa bella è che la popolazione ha accolto con grande favore questa mia proposta e mi mette a disposizioni i muri delle proprie case. Poi vengono mentre sto lavorando, si fermano a guardare, mi sostengono. Si fanno due chiacchiere. Insomma è una bella esperienza di comunità. Ora mi fermo in attesa della prossima primavera quando ho in programma altri due murales».

Il suo intervento artistico, regalato alla comunità, è un assaggio di un più ampio progetto che mira a realizzare 14 stazioni in altrettanti luoghi individuati del paese dove proporre motti selezionati da Luigi Stadera: «È un progetto che mi sta molto a cuore, mettere sui muri i proverbi significa parlare di una vita che c’era, ma anche di temi attuali: lavoro, amore, amicizia, famiglia, paese, i giochi, la religiosità. È stato presentato dal Comune per ottenere i finanziamenti attraverso un bando non andato a buon fine, ma la speranza di realizzarlo c’è ancora», spiega Colombo, per tanti anni protagonista della vita culturale cazzaghese con il Teatro dei Burattini e con Arteatro (la cui sede era a poche decine di metri dalla porta dipinta) insieme alla moglie attrice e scrittrice Betty.

IL PRECEDENTE LAVORO