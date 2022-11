Quattro incivili multati a Morazzone per abbandono di rifiuti

Altolà ai “furbetti” dei sacchi abbandonati a Morazzone: altre quattro persone sono state identificate e sanzionate dalla polizia locale per abbandono di rifiuti nei prati e boschi del comune di Morazzone (la foto è d’archivio) o perché hanno buttato i loro rifiuti di casa nei cestini posti per le vie del paese.

«Portare i propri rifiuti nei cestini non vuol dire non pagare la tassa rifiuti in quanto tutte le utenze sono inserite in una banca dati appena aggiornata e rivista anche in virtù della nuova modalità di raccolta rifiuti che entrerà in vigore» afferma l’assessore Ghiringhelli.

Chi sporca paga, quindi.

«Ogni cittadino può fare la sua parte: anche solo riferire il numero di targa dell’automobile che scarica i rifiuti è un modo per riuscire a sanzionare chi deturpa l’ambiente».